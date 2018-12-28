«Мира всем нам»: Валерия в камуфляжной форме поздравила мужчин и женщин с 23 февраля

Певица опубликовала снимок, на котором она позирует в одежде камуфляжного цвета и в головном уборе со звездой. В описании Валерия написала поздравления мужчинам и женщинам, которые имеют отношение к службе в вооруженных силах.

Валерия поздравила мужчин и женщин, которые работают в вооруженных силах, с 23 февраля. На снимке певица в камуфляжной форме стоит «с ружьем на перевес». Через плечо у нее висит сумка, а сзади расположен автомат. «Мира всем нам», - написала Валерия.

Фанаты оценили снимок певицы в камуфляжной форме. По словам комментаторов, Валерия очень молодо выглядит и сохраняет стройную фигуру. Поклонники регулярно радуются успехам певицы в спорте, она занимается фитнесом, практикует йогу и ведет здоровый образ жизни.

Совсем недавно она продемонстрировала снимки из спортивного зала, на которых она тренируется в коротком топе и шортах. По словам комментаторов, Валерия вызывает у них восхищение, так как в 50 лет похвастаться упругими формами и плоским животом может далеко не каждый.