Гоген Солнцев стал режиссером и готовит к премьере спектакль о моральной проституции

Команда актеров под началом Гогена Солнцева репетирует постановку «Секс временно недоступен», в которой новоявленный режиссер хочет раскрыть тему лицемерия и моральной проституции. Премьера спектакля назначена на 8 марта.

Гоген Солнцев когда-то был участником «Дома-2», покинул телестройку и пытался оставаться на волне популярности и узнаваемости, периодически появляясь в различных телевизионных шоу. Однако настоящую славу ему принесла женитьба на 64-летней пенсионерке Екатерине Терешкович, отношения с которой молодой супруг выясняет в эфирах шоу Андрея Малахова. Став знаменитым, Гоген решил воплотить свою мечту в сфере театрального искусства и готовит к премьере постановку «Секс временно недоступен», главной героиней которой станет девушка легкого поведения. В спектакле режиссер поднимет проблему моральной проституции, попытается напомнить зрителям, как важно уметь сохранять личное достоинство, а также будет высмеивать торговлю жизненными принципами.

К слову, при реализации своего творческого замысла Солнцев столкнулся с некоторыми проблемами. В качестве реквизита он закупил различные секс-игрушки и заставляет актеров брать их в руки. Вот тут и возникает главная трудность – многие артисты откровенно брезгуют. Однако неумолимый Гоген с их недовольством не согласен и утверждает, что человек искусства не должен быть стеснительным на сцене, а обязан отдавать всего себя даже во время репетиций, иначе постановка обречена на провал. Премьера спектакля «Секс временно недоступен», на которую смогут поспасть только совершеннолетние зрители, пройдет на одной из московских площадок 8 марта. При этом в один день состоится сразу два показа.

Пользователи Сети еще до премьеры начали высмеивать постанову Солнцева, утверждая, что он не понаслышке знаком с лицемерием и продажей своих убеждений, так как почти никто не верит, что он женился на немолодой женщине по любви. Многие уверены, что брак Гогена с 64-летней старушкой Екатериной Терешкович и все их семейные сандалы - это откровенный хайп ради рейтинговых эфиров на Первом канале.