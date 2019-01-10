«Позор»: Звезда «Дома-2» перепутал День Победы и День защитника Отечества

Бывший участник скандальной телестройки Антон Гусев опубликовал в своем Instagram поздравление с 23 февраля, однако, по мнению мужчины, в этот зимний день отмечается не День защитника Отечества, а День Победы. За такую грубую ошибку Гусева подняли на смех не только простые пользователи Сети, но и бывшие коллеги по «Дому-2».

Антон Гусев, бывший в свое время одним из самых ярких участников телепроекта «Дом-2», уже давно вышел за периметр шоу, развелся со свей первой супругой Евгенией Феофилактовой, женился на Виктории Романец и теперь строит карьеру бизнесмена и успешного фитнес-блогера, регулярно демонстрируя свои спортивные формы и выставляя в Instagram фото в одном белье, а то и вовсе без него. Однако последняя публикация Гусева превзошла все ожидания. Мужчина разместил в Instagram поздравление с 23 февраля, но при этом поблагодарил наших дедов и прадедов за Победу и поздравил всех с этим «великим праздником, с Днем Победы».

Подписчики были шокированы такой грубой ошибкой накачанного спортсмена и обрушились на него с критикой. Они назвали его безграмотным и заявили, что не знать важные для страны даты – это «позор». Не остались в стороне и бывшие коллеги Антона Гусева по «Дому-2». Первой провальную ошибку заметила Либерж Кпадону, и с иронией написала в комментариях, что «сегодня не День Победы, но все равно с праздником». Также по неважным знаниям Гусева по истории с сарказмом «прошлись» Элла Суханова, Александр Задойнов и Сэм Селезнев, оценив «лайком» коммент Либерж. Опозоренный Антон уже подправил текст публикации, исправил название праздника, убрал благодарность делам и прадедам, удалил комментарии, а также закрыл возможность комментирования публикации.