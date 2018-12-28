«Село, оно и в Монако село»: Виктория Боня улеглась на кровать в сапогах с грязной подошвой

Экс-участница «Дом-2» устроила фотосессию на кровати, при этом на ней остались сапоги. Фанаты были возмущены поступком Виктории Бони, но она заявила, что ее обувь всегда остается чистой.

Виктория Боня в очередной раз стала объектом бурных обсуждений. Пользователей возмутило, что она улеглась на кровать в сапогах. На снимке видна подошва обуви, на которой фанаты рассмотрели грязь и потертости. По словам комментаторов, Виктория Боня пренебрегла гигиеной ради эффектного снимка.

«Село, оно и в Монако село» - написали фанаты и назвали Боню «деревней». На защиту звезды стали пользователи, которые отметили, что подошва на сапогах девушки не грязная, а просто стерлась. Якобы, на сапогах с кожаной подошвой такие потертости не являются редкостью. Не все комментаторы согласились с таким мнением и продолжили утверждать, что Боня улеглась на кровать в сапогах с грязной подошвой.

Многие также предположили, что Виктория Боня снова «косит» под Анджелину Джоли. Якобы, звезда «Дом-2» старается подражать голливудской актрисе. Фанаты заметили, что у Джоли тоже была фотосессия в обуви на кровати. По словам комментаторов, Боне не стоит провоцировать своих поклонников на критику, так как ее репутация и без этого оставляет желать лучшего.