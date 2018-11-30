"1 200 000 рублей": из сейфа наркологической клиники Стаса Пьехи украли все деньги

О печальной новости певец сообщил в своем профиле. Он заявил, что не хочет никаких слухов и сплетен, поэтому решил сам рассказать подписчикам о произошедшем. Он также отметил, что эта клиника - его "служение обществу".

Сегодня Стас Пьеха рассказал поклонникам о краже в его клиники, где люди, попавшие в лары зависимости, проходят лечение от наркомании. Артист отметил, что денежные средства пропали сегодня ночью. Он заявил, что особенно неприятно это событие тем, что наркологическая клиника работает таким образом, что окупает себя сама. Только на это прибыли и хватает. Певец объяснил, основная проблема в том, что они не просто спасают жизни, но и очень часто сталкиваются с «активным сопротивлением со стороны самого спасаемого».

Он признался, что строительство этой клиники было очень затратным. Станиславу приходилось занимать денежные средства и даже продавать квартиру, но он добился своего. Певец отметил, что его побудило заняться этим делом отнюдь не финансовая сторона вопроса. Он полагает, что в этом состоит его «служение обществу», и очень гордится столь благородным делом. Артист действительно верит в правильность своего пути.

Поклонники поддержали своего кумира. «Как это подло», «Желаю вам, чтобы скорее нашли грабителей!!!!», «Стас, это очень печальная история! Сочувствую...», «Вы вызываете глубокое уважение. Спасибо, слава Богу, что есть такие люди!» - комментируют подписчики. Некоторые пользователи даже попросили у Пьехи банковские реквизиты, чтобы помочь, кто чем может и не оставлять кумира в беде.

В сейфе находилось 1 200 000 рублей. Пьеха отметил, что это выручка за месяц, из которой необходимо было заплатить аренду, а также заработную плату сотрудникам. Теперь неизвестных будет искать полиция. А в самом сейфе, заявил певец, больше ничего храниться не будет.