«Он уходил достойно»: друзья и коллеги Олега Янковского рассказали о последних днях актера

23 февраля вся Россия вспоминала Олега Янковского, которому вчера исполнилось бы 75 лет. К памятной дате «Первый канал» выпустил новый документальный фильм, в котором друзья, родственники и коллеги актера рассказали о совместной работе, крепкой дружбе и последних днях Олега Ивановича.

Знаменитый актер Олег Янковский ушел из жизни в 2009 году после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Вечно молодой, яркий и талантливый актер, несмотря на тяжелую болезнь до последних дней работал и старался не подавать виду, что ему очень плохо. В новом фильме «Первого канала», получившем краткое название «Янковский» и посвященному 75-летию легендарного актера, коллеги по театру «Ленком», а также друзья и родственники Янковского вспомнили, что болезнь не сломила его, и он до последнего сохранял оптимизм и веселил всех вокруг.

Актер Александр Збруев - свидетель последнего выхода на сцену Олега Янковского. Он рассказал, что в тот день актеру было очень плохо, но он не стал отменять спектакль и нашел в себе силы выйти на сцену. После спектакля, вспоминает Збруев, в гримерке Олега Ивановича было «море» цветов и у него возникло ощущение, что зрители прощались с Янковским. Режиссер «Ленкома» Марк Захаров в свою очередь рассказал, что когда Янковский узнал о неизлечимой болезни, он не отказался от работы, а активно репетировал новые постановки и играл в спектакле «Женитьба». По словам Захарова, актер уходил очень «спокойно и достойно», ни на что не жаловался. Он выходил на сцену до тех пор, как почувствовал, что зритель замечает, что ему тяжело. И только тогда он ушел.

Марку Анатольевичу вторит и актер Леонид Ярмольник, для которого новость о смертельном диагнозе Янковского стала серьезным потрясением, ведь буквально за год до этого болезнь забрала у него еще одного хорошего друга – актера Александра Абдулова. Отметим, что Янковский и Абдулов также были хорошими друзьями, а их потрясающий дуэт в фильме «Обыкновенное чудо» мы все запомним на всю жизнь. Ярмольник поведал, что во время болезни Олег Иванович практически не изменился, и даже лежа в больнице не терял чувства юмора и самообладания. Однако, как признался актер, когда уже в последние дни жизни Янковского он приезжал к нему в медицинский центр, жена Олега Ивановича не пускала Ярмольника к нему в палату, так как не хотела, чтобы он видел его таким.

В фильме помимо друзей и коллег актера также появился его сын Филипп Янковский и внук Иван.

Напомним, что Олег Янковский снялся в таких известных фильмах как «Тот самый Мюнхгаузен», «Служили два товарища», «Полеты во сне и наяву» и «Обыкновенное чудо». Последней работой легендарного актера в кино стала роль митрополита Филиппа в исторической драме режиссера Павла Лунгина «Царь». В театре Янковский до последнего играл в спектакле по пьесе Гоголя «Женитьба», и в последний раз в жизни вышел на сцену 18 февраля 2009 года именно в этой постановке. А 20 мая этого же года актера не стало. Олег Янковский похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.