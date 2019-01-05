Ирина Дубцова стала блондинкой к 23 февраля

Смена имиджа певицы стала желанием ее сына.

Ирина Дубцова в последние годы предпочитали красить в волосы в темные тона, благодаря чему она запомнилась многим поклонникам как эффектная брюнетка. Однако недавно певица решила кардинально сменить имидж и стала блондинкой.

В своем аккаунте в Instagram Ирина разместила короткий ролик с демонстрацией своего нового облика. В описании в посту Дубцова написала, что смена цвета волос стала подарком для ее сына на День защитника отечества. По словам певицы, Артем три года мечтал снова увидеть маму блондинкой. Ирина утверждает, что от природы ее волосы именно такого цвета.

Поклонники по достоинству оценили новый образ певицы. Многие считают, что Ирина стала выглядеть моложе.

Ирина Дубцова начала свою карьеру певицы в 2004 году. Она стала финалисткой 4-го сезона «Фабрики звезд». На проекте она появилась в образе блондинки с длинными волосами. Смена имиджа певицы в этом году решила сразу две задачи: подарок сыну и «возвращение к истокам».