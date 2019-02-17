В отместку сестре: Анна Бузова примеряет свадебное платье и уже снялась в праздничной фотосессии

Сегодня, 12:17 \\ Шоу-бизнес

Младшая сестра Ольги Бузовой прикладывает максимум усилий, чтобы разозлить одинокую звездную родственницу.

 

Анна Бузова часто стала публиковать фото со своим молодым человеком. СМИ известно, что она уже несколько лет встречается с бизнесменом, но до заключения брака дело так и не доходит. После ссоры с телеведущей на французском горнолыжном курорте Анна активизировала свою деятельность, занялась собственными проектами и решила построить карьеру фотомодели. Видимо, 30-летняя бизнес-леди поняла, что способна на многое и может составить конкуренцию звездной родственнице.

Отсутствие мужчины у Ольги Бузовой является одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе. Анна, по всем видимости, решила «добить» сестру и готовиться к свадьбе со своим возлюбленным.

 

Она примеряет свадебное платье и уже снялась в праздничной фотосессии. Теперь подписчики думают, пригласит ли девушка на торжество Ольгу, и кто будет подругой невесты. Недавно Анна со своим женихом встретились с ее мамой и, скорее всего, обсудили важные вопросы относительно будущего важного события.

 

Анна уже не раз говорила, что весной ее ждет нечто важное, имея ввиду скорое бракосочетание. Такое решение она могла принять в отместку сестре, ведь ранее пара не высказывала желания создать семью.


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Автор - Александра Рождественская
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