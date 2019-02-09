Отец Децла опубликовал архивное фото сына 1996 года

В момент создания фотографии Кириллу было всего 13 лет.

осле смерти рэпера Дэцла его отец Александр Толмацкий все чаще публикует снимки и фрагменты выступлений исполнителя. Недавно в своем профиле в Instagram продюсер разместил архивное фото, которое было сделано в июле 1996 года. На нем Алесандр и Кирилл Толмацкие запечатлены в процессе кормления голубей. В описании к посту отец рэпера оставил краткую подпись: «1996год 13 лет».

В интервью Толмацкий-старший рассказал о том, что он сожалеет, что в последние годы не общался с сыном.

Подписчики Александра восхитились сходством Александра и Кирилла. Причем схожие черты они заметили не только во внешности родственников, но и в их голосах и смехе. Фолловеры отца Децла заметили, что на фото он похож на Аль Пачино. «Знал ли тогда кто-нибудь, что всего через несколько лет этот малыш перевернет мир шоу-бизнеса» - написал один из пользователей.

Кирилл Толмацкий (Децл) умер 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. При жизни он выпустил 8 полноценных альбомов. Его дебютный альбом «Кто ты?» вышел тиражом более миллиона единиц и считался одним из самых продаваемых среди работ отечественных исполнителей.