Отец Децла опубликовал архивное фото сына 1996 года

Сегодня, 11:53 \\ Шоу-бизнес

В момент создания фотографии Кириллу было всего 13 лет.

 осле смерти рэпера Дэцла его отец Александр Толмацкий все чаще публикует снимки и фрагменты выступлений исполнителя. Недавно в своем профиле в Instagram продюсер разместил архивное фото, которое было сделано в июле 1996 года. На нем Алесандр и Кирилл Толмацкие запечатлены в процессе кормления голубей. В описании к посту отец рэпера оставил краткую подпись: «1996год 13 лет».

В интервью Толмацкий-старший рассказал о том, что он сожалеет, что в последние годы не общался с сыном.

Подписчики Александра восхитились сходством Александра и Кирилла. Причем схожие черты они заметили не только во внешности родственников, но и в их голосах и смехе. Фолловеры отца Децла заметили, что на фото он похож на Аль Пачино. «Знал ли тогда кто-нибудь, что всего через несколько лет этот малыш перевернет мир шоу-бизнеса» - написал один из пользователей.

Кирилл Толмацкий (Децл) умер 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. При жизни он выпустил 8 полноценных альбомов. Его дебютный альбом «Кто ты?» вышел тиражом более миллиона единиц и считался одним из самых продаваемых среди работ отечественных исполнителей.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Певицу Азизу обвиняют в похищении ребенка

 Бездетную 54-летнюю певицу Азизу обвиняют в похищении ребенка и мужа. В студию программы «На самом деле» обратилась Юлия Яковлева. От нее ушел муж, забрав ребенка. В их похищении девушка винит Азизу.

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Сергей Светлаков бросил в нищете звезду «Нашей Раши»

 Валерий Магдьяш просил помощи у Сергея Светлакова, но актер не отреагировал. Магдьяш...

Сверхзвуковые самолеты станут летать тихо

 Американцы разрабатывают первый в мире гиперзвуковой авиалайнер с тихим полетом.

«Всё лицо перетянуто!»: Внешний вид Валерия Леонтьева ужаснул поклонников

Популярный и «вечно молодой» певец начинает активно ставать позиции, считают...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ