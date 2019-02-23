Фанатка преподнесла Александру Домогарову на 23 февраля необычный подарок

Актер Александр Домогаров в честь Дня защитника Отечества получил необычный и очень ценный презент, созданный одной из почитательниц его таланта.

Поклонница Александра Домогарова в честь праздника преподнесла своему кумиру коллаж, где собраны фото из всех его «военных» фильмов. Как оказалось, всего на счету Александра Юрьевича семь картин на военную тематику разных эпох, где он предстал и в роли фельдмаршала Царской армии, участника французского легиона, капитана Госбезопасности Красной армии и даже командира войсками герцога Анжуйского в сериале «Графиня де Монсоро». Подарочный коллаж был опубликован в фан-сообществе Александра Домогарова в Instagram. Под публикацией пользователи пожелали любимому актеру здоровья, благополучия, исполнения желаний и мирного неба над головой.

Отметим, что в кинокопилке Александра Домогарова к 55 годам накопилось более 90 работ в различных фильмах и сериалах. Всенародную славу и любовь, а также титул «секс-символа» отечественного кино ему принесла роль графа де Бюсси в историческом сериале «Графиня де Монсоро», снятом по одноименному роману Александра Дюма-старшего. Сейчас Александр Домогаров играет в театре, занимается озвучиванием фильмов, принимает участие в телевизионных передачах и записывает диски как исполнитель авторской песни, русского рока и шансона.