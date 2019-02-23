Фанатка преподнесла Александру Домогарову на 23 февраля необычный подарок

Сегодня, 11:33 \\ Шоу-бизнес

Актер Александр Домогаров в честь Дня защитника Отечества получил необычный и очень ценный презент, созданный одной из почитательниц его таланта.

Поклонница Александра Домогарова в честь праздника преподнесла своему кумиру коллаж, где собраны фото из всех его «военных» фильмов. Как оказалось, всего на счету Александра Юрьевича семь картин на военную тематику разных эпох, где он предстал и в роли фельдмаршала Царской армии, участника французского легиона, капитана Госбезопасности Красной армии и даже командира войсками герцога Анжуйского в сериале «Графиня де Монсоро». Подарочный коллаж был опубликован в фан-сообществе Александра Домогарова в Instagram. Под публикацией пользователи пожелали любимому актеру здоровья, благополучия, исполнения желаний и мирного неба над головой.

Отметим, что в кинокопилке Александра Домогарова к 55 годам накопилось более 90 работ в различных фильмах и сериалах. Всенародную славу и любовь, а также титул «секс-символа» отечественного кино ему принесла роль графа де Бюсси в историческом сериале «Графиня де Монсоро», снятом по одноименному роману Александра Дюма-старшего. Сейчас Александр Домогаров играет в театре, занимается озвучиванием фильмов, принимает участие в телевизионных передачах и записывает диски как исполнитель авторской песни, русского рока и шансона.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Андреева
Главное за неделю

Певицу Азизу обвиняют в похищении ребенка

 Бездетную 54-летнюю певицу Азизу обвиняют в похищении ребенка и мужа. В студию программы «На самом деле» обратилась Юлия Яковлева. От нее ушел муж, забрав ребенка. В их похищении девушка винит Азизу.

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Сергей Светлаков бросил в нищете звезду «Нашей Раши»

 Валерий Магдьяш просил помощи у Сергея Светлакова, но актер не отреагировал. Магдьяш...

Сверхзвуковые самолеты станут летать тихо

 Американцы разрабатывают первый в мире гиперзвуковой авиалайнер с тихим полетом.

«Всё лицо перетянуто!»: Внешний вид Валерия Леонтьева ужаснул поклонников

Популярный и «вечно молодой» певец начинает активно ставать позиции, считают...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ