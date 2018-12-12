«Ложь! Неправда!»: Поклонники защищают Бородину от нападок хейтеров

Ксения отлично воспитывает своих детей и тратит на них всю энергию и заботу.

За последние недели участились случаи нападок на телеведущую со стороны хейтеров и злых завистников. Основной причиной для обвинений были выбраны дети Бородиной, вернее, её воспитание и отношение к дочерям и пасынкам.

Злопыхатели постоянно ищут подвохи и причины для новых насмешек, нападок и обвинений. Ксения держит в холодильнике винную полку и изредка позволяет себе пригубить.

Опубликовав в Instagram сторис с бутылками Бузова сразу же была «разорвана» очередными «изрыганиями» её ненавистников. Они писали, что она часто пьёт и не уделяет своим родным детям время и внимание. Однако Бородина отличная мать и очень хорошо справляется с воспитанием.

Она играет с детьми, обучает их, наставляет и делает их жизнь всячески счастливее. Ещё одним поводом для нападок стала поездка Бородиной в Тайланд.

Она посидела вечером с детьми в ресторане, а ночью отправилась в клуб, оставила детей с мужем. Однако хейтеры решили, что она взяла детей на гулянки и тут же набросились на неё. Но на самом деле всё это время дети были окружены отцовской любовью и заботой. Поклонники продолжают защищать своего кумира и не терпят очередных нападок.

«Она хорошая мать!», «Вы сами сначала родите!», «Оставьте Ксюшу и не трогайте её», «Теона и Маша хорошие девочки», «Бородина любит своих детей», «Ложь! Неправда!» - пишут подписчики.