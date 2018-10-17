Кира Найтли ищет дублершу для откровенных сцен

Актриса Кира Найтли после рождения ребенка больше не готова обнажаться перед камерами, поэтому она внесла соответствующие поправки в контракт и занялась поисками дублерши.

Британская актриса Кира Найтли, известная нам по роли Элизабет Суон в «Пиратах Карибского моря», перешла на новый этап в своей карьере. По словам актрисы, ранее она в откровенных сценах чувствовала себя комфортно, однако недавно она стала мамой, и, несмотря на то, что она довольна своей фигурой, обнажаться на экране она больше не будет. Об этом говорит новый пункт в ее контракте, содержащий список частей тел актрисы, которые зрители больше никогда не увидят на экране.

Также Найтли лично занялась поисками дублерши с красивым телом, которая сделает всею что нужно, вместо нее. Согласно доработанному контракту, отныне Кира сможет полностью контролировать съемки откровенных сцен, в которых будет участвовать ее дублерша, а позже ей останется только оценить работу своей копии и утвердить ее.

Напомним, что помимо яркого появления в «Пиратах Карибского моря», принесшего Кире Найтли статус звезды Голливуда, ее знаковыми работами можно также назвать картины «Реальная любовь», «Герцогиня» и «Гордость и предубеждение», за роль Элизабет Беннет в которой она была номинирована на кинопремию «Оскар». В 2012 году на экраны вышла экранизация романа Льва Толстого «Анна Каренина», где Найтли предстала в образе главной героини. В личной жизни актрисы тоже все хорошо. В начале 2011 года она начала встречаться с музыкантом Джеймсом Райтоном, а 4 мая 2013 года они сыграли свадьбу. Их дочь Эди появилась на свет в мае 2015.