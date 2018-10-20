«Ужасная фигура»: рэпер Джиган случайно показал реальную внешность своей жены Оксаны Самойловой

Сегодня, 10:34 \\ Шоу-бизнес

Певец сфотографировался с женой и тремя своими дочками. В кадр попало и отражение Оксаны Самойловой, которое весьма удивило фанатов.

Оксана Самойлова нередко вызывает зависть у фанатов. Она родила трех дочерей, но это не отразилось на ее фигуре. По слухам, Оксана Самойлова не раз пользовалась услугами пластических хирургов. Более того, фанаты уверенны, что после рождения третьей дочери жена Джигана сразу же делала «пластику» живота, чтобы выписаться из роддома в хорошей форме. Сама Оксана Самойлова не комментирует изменения в своей внешности, но ее муж Джиган случайно показал ее реальную внешность.

Джиган опубликовал снимок с Оксаной Самойловой. На фото видно и отражение фигуры девушки. Как отметили фанаты, в зеркале можно рассмотреть далеко не идеальные формы Самойловой.

 «Ужасная фигура», - написали пользователи и посоветовали рэперу Джигану внимательнее рассматривать снимки перед публикацией. По словам комментаторов, бедра Оксаны Самойловой совсем не такие стройные, какими она их показывает в своем Instagram. Комментарии об «ужасном» отражении Самойловой практически сразу же исчезают. По словам комментаторов, Джиган удаляет оскорбления от фанатов, чтобы защитить свою жену от нападок хейтеров.

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Автор - Анна Пушкина
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