«Мутишь с Каменских?»: Потап подтвердил роман с певицей

Сегодня, 10:08 \\ Шоу-бизнес

Алексей Потапенко (настоящее имя Потапа) прокомментировал слухи о своем романе с Настей Каменских. Это случилось на съемках передачи «Лига смеха», где вопрос об отношениях с певицей артисту задал ведущий Игорь Ласточкин.

Слухи о романе Потапа с Настей Каменских будоражат фанатов вот уже много лет. Долгое время артисты выступали дуэтом, а около года назад Настя Каменских отправилась в «сольное плавание». Затем певица намекала, что у нее есть возлюбленный, но его имени она не раскрывала.

Теперь же на вопрос об отношениях с Каменских ответил сам Потап. Игорь Ласточкин прямо спросил, есть ли у певца романтические чувства к его коллеге. «Мутишь с Каменских?» - спросил телеведущий. В ответ на это Потап без смущения и долгих раздумий ответил «да». В момент съемок в студии находилась и Настя Каменских, которая не показала удивления, услышав ответ Потапа.

Фанаты были очень рады признанию певца. Однако многие поклонники заподозрили, что Потап мог подтвердить роман с Каменских ради пиара и для привлечения внимания к своей персоне. Якобы, певец уже давно работает в шоу-бизнесе, поэтому тема пиара и «хайпа» ему очень хорошо известно. Фанаты надеются, что Потап был честен и не обманул преданных поклонников, которые так давно ждут, когда же артисты публично признаются в романе.

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Автор - Анна Пушкина
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