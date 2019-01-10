Эмилия Кларк из «Игры престолов» рассказала о страшных трюках во время съемок сериала

Сегодня, 10:04 \\ Шоу-бизнес

Популярная актриса призналась, что больше всего она не любила летать на драконах.

Молодая американская актриса Эмилия Кларк, которая в «Игре престолов» сыграла роль Дейенерис Таргариен, в новом интервью рассказала о страшных трюках во время съемок сериала. По словам знаменитости, труднее всего ей давались полеты на драконах, поскольку специально для этих целей была построена высокая конструкция в виде дракона, которая на самом деле поднимала актрису на большую высоту. Кларк утверждает, что чудом не теряла сознание от страха.

Специалисты по эффектам рассказали, что специально для съемок сериала была изготовлена полноразмерная модель туловища дракона. И когда Эмилия Кларк садилась на железного дракона, то от земли находилась на расстоянии в более девяти метров. «Это так страшно. И особенно когда дракон начинает двигаться», - рассказала актриса.

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Автор - Светлана Тарабан
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