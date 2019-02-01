«Это было очень хорошо»: в эфире российского телеканала Лобода заговорила по-украински

В эфире российского федерального телевидения впервые прозвучала украинская речь. Таким образом, Лобода решила оказать поддержку.

В интернете появился видеофрагмент из готовящегося к выходу выпуска телешоу «Голос. Дети», в жюри которого находится известная российско-украинская артистка. На этом видеофрагменте видно, как во время обсуждения выступления одного из участников с другой участницей жюри – российской фолк-певицей Пелагеей – Светлана Лобода произносит фразу на украинском «але це ж було дуже гарно» (это было очень хорошо). Скорее всего, при помощи этой фразы артистка выражала одобрение услышанному исполнению.

Многие украинские пользователи интернета, среди которых есть много поклонников творчества соотечественницы, были очень рады услышать в эфире российского федерального телеканала родную украинскую речь. В то же самое время, у некоторого числа российских пользователей этот инцидент вызвал раздражение – по их мнению, в эфире российского телеканала можно говорить только на русском языке.

Реакция интернет-пользователей была достаточно сдержанная, так как на данное событие отреагировали, в основном, фанаты исполнительницы. А они любят её и так, вне зависимости от того, на каком языке она говорит.