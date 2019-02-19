От наркомании к лицемерию: Борисова жёстко «отшила» дочь во время «Недели семьи»

«Буду поступать, как посчитаю нужным», - отрезала Дана Борисова на расспросы о ситуации с Полиной.

Телеведущая известила поклонников, что её неделя в Таиланде подошла к концу и вскоре она отправится домой. Дана рассказала, что всё время пребывания в отеле с антинаркотической клиникой было так называемой «Неделей семьи», где под руководством опытных психологов она пыталась решить свои проблемы в отношениях с дочерью. Недавно Полина на своей странице в соцсети поделилась фрагментами переписки с мамой, которая ужаснула читателей. Судя по всему, беседа была жаркой и обе стороны, не найдя компромисс, перешли к взаимным обвинениям. Борисова, выслушав претензии дочери, жёстко «отшила» её, заявив, что она впредь может не рассчитывать на материнскую поддержку.

Отчаявшаяся девочка поинтересовалась у подписчиков: с кем из них разговаривала мать в подобном ключе. Комментаторы неожиданно взяли сторону Даны и посоветовали Полине обратить внимание на своё поведение. Тем не менее, некоторые встали на защиту 12-летней школьницы, обвинив Борисову в лицемерии. Судя по всему, излечившись от наркомании она впала в другую крайность – гордыню, которая не даёт ей найти общий язык с дочерью. Вернувшись в Москву, телеведущей предстоит решать эту проблему, ведь ситуация зашла слишком далеко.