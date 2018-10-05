«Поматросил и бросил»: Бузова пугает мужчин деньгами и влиянием

Ольга Бузова завела себе нового любовника. У поклонников звезды не осталось сомнений в ее связи с репером Лешей Свик. Об этом свидетельствуют комментарии певцов друг другу с любовными смайлами, также внезапная заинтересованность Бузовы хоккеем, которым в прошлом занимался Алексей Свик.

Известно, что Ольга Бузова давно мечтает о семье и муже — об этом можно сделать выводы по запуску проекта «Замуж за Бузову» и планирующегоя запуска второго сезона. Недавно одна из поклонниц певицы пророчила Бузовой свадьбу в следующем году, на что та ответила, что это слишком долго.

Есть предположения, что Ольга Бузова специально пытается скрывать свои отношения из-за не сложившегося предыдущего брака, который распался, по словам певицы из-за публичности. Однако по поведению и образу жизни звезды можно сделать вывод о некой зависимости в публичности, что исключает возможность нормальных отношений со звездой. Об этом также говорит несостоятельность отношений с выигравшим в проекте «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым, как и, собственно, постоянное одиночество звезды после развода с Тарасовым.

Возможно Леша Свик спасет звезду от одиночества и поможет обрести семью, так жадно этого желающей Ольге Бузовой. По крайней мере поклонники звезды высказывают комментариях неподдельную заинтересованность в ее личной жизни.