"Похожа на Дженнифер Лопес": фанаты Глюкозы сравнили ее с голливудской актрисой

Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, опубликовала снимок, где предстала перед фанатами в больших очках. Многие сравнили ее с Джей Ло, однако, другие отметили, что до нее Глюкозе еще очень далеко.

На фотографии певица одета в теплую шубу, которая также пришлась по вкусу поклонникам, теплую белую водолазку. Артистка накрасила губы в ярко-красный цвет и завершила весь образ большими солнцезащитными очками. Подписчики принялись наперебой расхваливать получившийся образ Натальи.

Многие отметили, что в таком виде Глюкоза действительно похожа на известную голливудскую актрису Дженнифер Лопес: «Напоминаете Дженнифер Лопес», «Копирует Джей Ло».

Однако другие заметили, что только очки и делают Чистякову-Ионову похожей на американскую актрису: «Где Глюкоза, где Джей ЛО? Не смешите))», «Ой даа, сравнили))) Ей до Джей Ло, как мне до Плисецкой Майи». Однако истинные фанаты Глюкозы заявили, что певица отлично выглядит и должна всегда оставаться самой собой: «Будь всегда такой и подавай другим пример, даже если они этого не хотят».

Интересно, что подписчики любят сравнивать Наталья Чистякову-Ионову с зарубежными актрисами. Так, ранее поклонники отметили, что на одном из фото Глюкоза очень уж похожу на Анджелину Джоли.