Срочно нужен мужчина: Анна Седокова заявила, что хочет четвертого ребенка

Популярная певица год назад родила сына Гектора и уже снова хочет забеременеть.

36-летняя певица и дизайнер одежды Анна Седокова на днях поздравила мужской пол неоднозначным снимком в белье, за что сразу же получила волну критики в социальной сети Instagram. Интернет-пользователи намекнули, что для матери троих детей Анне стоило бы себя вести скромнее и не оголяться публично. На это Седокова ответила, что хоть у неё есть уже трое детей, она не будет останавливаться на достигнутом. Видимо, знаменитость хочет четвертого ребенка.

Стоит отметить, что пока Седокова одинока, а потому ей срочно нужен мужчина, которому она будет готова подарить малыша. Напомним, что все дети знаменитости имеют разных отцов, однако это не мешает им быть счастливыми и саму Анну ничего не смущает.