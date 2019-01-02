Позитив, самостоятельность, маникюр: Анна Калашникова поделилась основами мужского характера и образа жизни, которые считает наиболее привлекательными. Также, певица поздравила поклонников с праздником.

Модель, певица и ведущая телеэфира Анна Калашникова в честь 23 февраля призналась, что ее привлекает в мужчинах. В первую очередь, для Калашниковой важен позитивный настрой и заряженность на успех, несмотря ни на что. Певица признается, что черная полоса в жизни вряд ли закончится с человеком, который изначально настроен на негатив. Такой мужчина будет видеть проблемы даже там, где их нет.

Следующим, что привлекает Калашникову в мужчинах, является самостоятельность. Звезда негативно относится к тем, кто «сидит на шее» у родных вместо того, чтобы иметь цель и добиваться ее.

Немаловажным фактором для Анны Калашниковой является то, ухаживает ли за собой мужчина. Певица предпочитает тех, кому не чужд уход за собой и даже за руками. По мнению звезды, мужчины должны делать маникюр.

Модель вспомнила о том, как однажды отношения с хорошим человеком ей пришлось прекратить из-за ревности. Мужчина был интересным и позитивным, однако Калашниковой пришлось уйти от него Анну не привлекает ревность.

В январе текущего года Анна Калашникова отдыхала в Таиланде, во всю позируя на пляже и делясь снимками с поклонниками. В 2017 году певица пережила выкидыш при второй беременности.