"Врачи потребовали госпитализацию": Яна Шевцова попала в больницу

Любовницу Гуфа Яну Шевцову в срочном порядке госпитализировали. На данный момент она лежит в одном из медицинских учреждений Москвы, потому что врачам не понравились результаты ее анализов.

В связи с этим звезда «Дома-2» проведет в больнице ближайшие несколько дней. Она опубликовала снимки из палаты в своем Instagram-аккаунте, на фотографиях отчетливо видно татуировку с именем Алексея Долматова и его датой рождения.

Она просила поклонников не верить слухам и сплетням, которые набирают обороты в интернете. По словам Шевцовой, она поехала в больницу исключительно потому, что этого потребовали доктора. Также девушка отметила, что «с этим шутить нельзя», хотя сама звезда ложиться в клинику не хотела, слишком много дел осталось не сделано. Яна подтвердила, что ждет ребенка и что заблокировала Гуфа.

Кроме того, Яна Шевцова оказалась замешана в скандал с чеченцами. Фотосессией в обнаженном виде на машине с чеченскими номерами она оскорбила жителей этого региона. На девушку обрушился просто шквал критики. Некоторые отмечали, что хорошо было бы ее проучить, ссылались на Кадырова, а девушке советовали постыдиться такого поведения.