«Город злой стал»: Вадим Андреев объяснил свой побег из Москвы

Майор Васелюк из «Кадетства» по собственной воле стал вести отшельнический образ жизни.

Актер проживает в 50 км от столичной суеты в деревне Рудины. Вадим Андреев объяснил свой побег из Москвы. «Город злой стал», - говорит артист. По его мнению, Москва раньше была уютнее и патриархальнее. Андреев не жалеет о побеге и чувствует себя намного лучше, ведь вне Москвы «соседи чудесные, и все замечательно».

Вадим Андреев и его жена Галина имеют в деревне двухэтажный дом из дерева. Любимым местом актера в доме является кухня, где он начинает каждый свой день. В доме Вадима Андреева одним из основных атрибутов являются иконы. Также, можно увидеть снимки актера в память о важных событиях.

С Галиной Вадим Андреев состоит в браке уже более 30 лет. Актер признается – не раз бросал супругу ради других, вел разгульный образ жизни. Однако в итоге вернулся. Теперь Андреев считает Галину самым родным человеком, а залог счастливого брака для него - это терпение.

Андреев также вспомнил и о других грехах молодости. Актер в 25 лет угодил на больничную койку из-за алкоголизма. Испугавшись за свое здоровье, Андреев отказался от спиртного. Однако сегодня он все же имеет зависимость – игроманию, в чем он признался 5 каналу в передаче «Светская хроника».