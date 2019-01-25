"Попытала счастья в роли художника": в Сети появилось забавное видео, где Пугачева рисует портрет Лизы Галкиной

На 70 году жизни Алла Пугачева решила попытать счастья в изобразительном искусстве и продемонстрировала нарисованный ею портрет маленькой Лизы Галкиной. Интересно, что видео было опубликовано в Instagram-аккаунте самой девочки, которая им уже успела обзавестись.

В данном ролике видно, как семья проводит свой досуг, певица рисует красками портрет маленькой Лизы, девочка умело позирует и старается контролировать процесс, чтобы мама ничего не напутала. Но при этом, что нельзя недооценить, Лиза делает это очень вежливо и корректно.

У девочки хорошее чувство такта и есть уважение к своим родителям. Подтверждением этому является то, что малышка постоянно хвалит свою маму и благодарит за нарисованный портрет. Интересно, что уже сейчас Лиза обзавелась просто армией поклонников, которые восхищаются действиями и талантами звездного ребенка, а также ее открытостью. В сущности на странице Лизы Галкиной можно найти множество видео с ее участием.

Также стоит отметить тот факт, что дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина трогательно поздравила мужчин с 23 февраля. Звездный отец опубликовал видео, в котором Лиза поздравляет своего папу и всех мужчин с Днем защитника отечества. В подарок от любимой дочурки он получил солидную полосатую пижаму.