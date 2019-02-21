Эгоцентричная Волочкова не смогла поздравить мужчин с 23 февраля без самолюбования

Удивлению мужчин от такого поздравления нет предела.

Эгоцентричная Анастасия Волочкова, несмотря на свою «пенсию» балерины, не смогла по-доброму и по-простому поздравить мужчин с 23 февраля. В своем аккаунте Анастасия не могла даже сегодня обойтись без самолюбования и заносчивости, так характерной для неё.

Публикуя фотографию, видимо, знаменитость даже не подумала о том, для кого и для чего она это делает. Новая опубликованная фотография снова обнажает все части тела, которые только вздумалось Анастасии показать широкой публике. В купальнику-камуфляже Анастасия выглядывает из-за какого-то столба на фоне моря. Многие задаются вопросом, разве так необходимо было поздравлять мужчин. Возможно, и Гарику Харламову нужно было выкладывать до того личные фотографии, что отнимает дар речи.

Мало того, звезда-пенсионерка пишет: «Дорогие мужчины поздравляю вас с праздником! От души. Будьте благородны, добры, достойны и честны. Счастья вам и любви». К этому, вероятно, неискреннему поздравлению Анастасия добавила кучу хэштегов, которыми выделила исключительно особенность её жизни, творчество и даже внешности. Хэштеги «волочкова», «балет», «я», «цветы», «счастье», «творчество» вовсе не порадовали мужскую аудиторию звезды.