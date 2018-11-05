Ксения Бородина опубликовала свое фото 20-летней давности

Подписчики тепло отреагировали на архивное фото ведущей.

Менее чем через месяц Ксения Бородина отметит свой 36-й день рождения. В последнее время она все чаще размышляет о своем возрасте. Скорее всего, именно эти размышления привели ее к мысли о публикации архивного фото в сторис своего аккаунта в Instagram.

На фотографии Бородина запечатлена в окружении друзей. «99 год. всего 20 лет назад!» - такую ироничную надпись ведущая оставила на снимке.

Под недавними своими постами Ксения рассказала, что чувствует себя примерно на 28-29 лет, однако возвращаться в этот возраст не желает, так как ей хорошо и сейчас. Также ведущая рассказала, что биологический возраст и календарный – это две разные вещи. Она поинтересовалась у подписчиков на сколько лет они себя чувствуют. Многие рассказали, что чувствуют себя гораздо моложе своих лет. Поклонники Бородиной тепло отреагировали на размещенный кадр из ее юношества. Фолловеры сообщили, что Ксения прекрасно выглядела даже в шестнадцатилетнем возрасте.