Максим Галкин показал свои подарки на 23 февраля от жены и дочери

Алла Борисовна и Лиза презентовали юмористу предмет одежды и стихи.

23 февраля принято поздравлять мужскую половину населения с Днем защитника отечества. Этой традиции также последовали представительницы слабого пола семьи Пугачевых-Галкиных.

Юморист разместил в своем Instagram ролик, на котором Лиза поздравляет его. Девочка рассказала отцу стихотворение, а после этого преподнесла подарки – пижаму и кофр для одежды. Галкин обрадовался подаркам и сказал: «То, что нужно!».

Позже Максим рассказал, что он не считает 23 февраля своим праздником, так как он не служил в армии. В свою очередь он адресовал поздравления своему брату Дмитрию, который «отдал долг Родине».

Ранее Максим Галкин размещал видеозапись, в которой он показал сборы Аллы Борисовны с дочкой на «секретную» вылазку в магазин. Так что подарки для юмориста были приобретены заблаговременно. Также пользователи предположили, что процесс вручения презентов Галкину был снят заранее, так как на 23 февраля у артиста запланировано выступление в Сочи.