Джазовый дом престарелых: Сергей Пенкин строит планы на старость

Известный певец поделился с журналистами тем, как мечтает провести старость, и боится ли он одиночества.

Сергей Пенкин строит планы на старость. На вопрос СМИ о том, какой артист видит свою жизнь спустя 20 лет, будет ли она такой же насыщенной, Пенкин ответил, что подумывает о джазовом доме престарелых. Для таких смелых целей Пенкин хотел бы использовать свой особняк за городом. По словам певца, все это – ради того, чтоб не быть одиноким.

58-летний актер и певец говорит, что в его джазовом доме престарелых танцевали бы все постояльцы. Пенкин даже готов задействовать для этого стриптизерш.

Планы на старость Сергея Пенкина во многом продиктованы его страхом одиночества. Артист говорит, что часто чувствует себя подобным образом, как и 80% известных людей. По его словам, одиночеству подвержены многие творческие личности, несмотря на большое количество людей вокруг. Это происходит, со слов Пенкина, из-за недопонимания. Сергей Пенкин привел в пример некоторых известных людей, испытывающих такое же одиночество, среди них Фредди Меркьюри, Джордж Майкл, Мэрилин Монро, Марлен Дитрих, Фаина Раневская.

Пока мечты о джазовом доме престарелых остаются где-то в будущем, Сергей Пенкин коротает время в своей вокальной школе. Артист утверждает, что простой отпуск на пляже кажется ему скучным, как пишет «Телепрограмма».