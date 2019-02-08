"Попутного ветра!": Лазарев похвастался корабликом от сына на 23 февраля

В честь праздника многие дети делают красивые рисунки и поделки из бумаги. Вот и сын Сергея Лазарева решил трогательно поздравить отца с Днем защитника Отечества.

Певец, который будет представлять Россию на международном вокальном конкурсе «Евровидение» опубликовал фотографию подарка от своего сына на 23 февраля. Мальчик своими руками сделал из бумаги кораблик. Он рассекает волны и плывет к своей цели. На подарке написано: «С 23 февраля! Всегда попутного ветра тебе, папочка!!!»

Лазареву настолько понравился кораблик, что он решил похвастаться перед поклонниками фотографией и показать, какой талантливый у него сын. Под снимком артист указал: «Подарок от сынули на 23 февраля!»

Подписчики были очень растроганы таким внимательным отношением маленького Никиты к отцу: «Как это мило!», «Сергей, с Праздником Вас и вашего маленького защитника, Никитушку», «Самый лучший подарок от любимого малыша, ничего лучше и быть не может», «Сергей, какой у вас хороший сын и даже приятно смотреть, когда ваш сынок подарил вам не большой, но приятный подарок», - комментируют восхищенные пользователи.

Интересно, что для некоторых из них стало сюрпризом, что у Лазарева вообще есть сын. А другим стало интересно, служил ли Сергей в армии. Очевидно, это сторонники позиции, в соответствии с которой в 23 февраля нужно поздравлять только тех мужчин, которые действительно защищали Отечество.

Напомним, сейчас Лазарев уже начинает готовиться к предстоящему международному вокальному конкурсу «Евровидение-2019», где будет выступать уже второй раз. Фанаты возлагают на певца очень большие надежды и ждут, что он повторит историю Димы Билана.