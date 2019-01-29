Игорь Николаев опубликовал свое фото без усов

Снимок относится к армейским временам певца.

Певец и композитор Игорь Николаев 32 февраля поздравил мужскую половину россиян с праздником. В своем микробоге он опубликовал архивное фото, тем самым доказав, что он тоже относится к числу «настоящих мужчин».

На снимке Николаев запечатлен без своих фирменных внешних атрибутов – без усов и длинных волос. По словам исполнителя, фото было сделано во время его присяге на верность Родине в армии. Торжественное событие датировано 1984 годом.

Образ Николаева в армии делал его неузнаваемым. Многие подписчики заметили, что певцу в случае решения изменить внешность не придется применять «пластику». Достаточно будет посетить барбершоп и парикмахерскую.

Фолловерам певца понравилась публикация. В ответ они осыпали его положительными комментариями и также поздравили с Днем защитника отечества. Подписчики были приятно удивлены тем, что артист в прошлом тоже служивый.

Ранее Игорь Николаев рассказывал, что не сбривает свои усы уже более 30 лет. Музыкант лишь изменяет их форму и густоту.