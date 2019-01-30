Бросила дочь и худеет: Борисова в ругани с хейтерами «зависла» в антинаркотическом отеле

«Обнищавшая и похудевшая» Дана Борисова весело проводит отпуск в райском местечке.

Телеведущая после неприятного выяснения отношений с дочерью-подростком, решила немного подлечить нервы и, по приглашению подруги, прибыла в Таиланд в тот самый антинаркотический отель, где её вернули к трезвой жизни. Борисова похвасталась читателям о пребывании в роскошном месте, которое позволит ей отдохнуть и «зарядиться позитивом» надолго. Возможно, именно это стало причиной нападок завистливых хейтеров, которые искали малейшую зацепку для колкостей в адрес телеведущей. Например, злопыхатели не так истолковали фразу Даны о нехватки денег на обратный билет. Борисова имела ввиду будущую поездку, а читателям показалось, что она из-за этого рискует надолго «зависнуть» в Таиланде.

Оскорблённая Дана вступила в ругань с недоброжелателями и попыталась доказать свою правоту. В ответ она услышала претензии в духе: «Бросила дочь и наслаждается отдыхом», что ещё больше раззадорило её. Действительно, пребывание на курорте пошло на пользу Дане – она стремительно худеет и, по её уверениям уже сбросила 2 килограмма. Некоторые полагают, что большую часть энергии она сбрасывает в сетевой полемике с хейтерами. В конце своей публикации она поздравила «любимых мужчин» с 23 февраля. И даже это не обошлось без ехидных комментариев: «Не такое поздравление мы ожидали услышать от бывшей ведущей «Армейского магазина».