"Сил нет": Лариса Гузеева призналась фанатам, что сильно заболела

Известная телеведущая заявила в личном микроблоге Stories, что ее обычно крепкое здоровье подвело на этот раз. Артистка не может справиться с болезнью, которая забирает у нее очень много сил.

В настоящий момент в России продолжается разгар эпидемии гриппа. Несмотря на то, что в некоторых регионах болезнь уже сдает свои позиции, многие люди все равно продолжают страдать от вируса. В их числе оказалась и Лариса Гузеева. Накануне она сообщила поклонникам о своем состоянии.

Артистка заметила, что сейчас самый неподходящий период для болезни. Поэтому несмотря на недомогание она продолжает работать и ходить на съемки. Следует отметить, что Гузеева отлично скрывает все признаки гриппа. В кадре она выглядит, по крайней мере, не хуже, чем обычно и не подает никаких признаков заболевания. «Меня так свалило, но все равно приходится работать. А вы уже берегите себя… Температуру сбила, но сил нет», - сообщает Лариса своим подписчикам. Телеведущая выразила беспокойство о состоянии здоровья поклонников. Она отметила, что очень важно сейчас соблюдать все меры предосторожности, чтобы не оказаться во власти гриппа. Телеведущая призывает всех заботиться о своем самочувствии и носить медицинские маски.

Многие фанаты заявили, что полностью согласны со своим кумиром. Гузеева далеко не первый артист в последнее время, которому приходится работать несмотря на серьезную инфекцию. Кроме того, она заметила, что очень важно своевременно принимать все меры, если болезни избежать все-таки не удалось. Самое главное не допустить развитие вируса и осложнений.