"Защищайте и берегите нас": Юлия Савичева поздравила подписчиков с 23 февраля

Известная певица поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. Она рассказала, что недалеко от ее дома мужчины начали отмечать еще в полночь. Однако не все фанаты согласились с ней и рассказали, кто, по их мнению, должен отмечать этот праздник.

23 февраля многие знаменитости поздравляют мужчин с 23 февраля. Не осталась в стороне и Юлия Савичева. Она написала поздравительный пост в своем аккаунте социальной сети Instagram. Девушка опубликовала свою фотографию, под которой призналась, что на улице какие-то мужчины громко кричали еще в полночь. Певица предположила, что они еще ночью начали отмечать наступление праздника. Также артистка указала: «С праздником вас! Защищайте и берегите нас - хрупких женщин. Здоровья сибирского и стальных нервов». Оказалось, 23 февраля также отмечает свой день рождения бас-гитарист Савичевой Макс. Поэтому артистка поздравила с праздником и его.

Поклонники начали присоединяться к поздравлениям Юлии и также писать приятные пожелания мужчинам, а сами представители мужской половины выразили благодарность: «Спасибо огромное, Юля!!!!!», «Спасибо, Юль, за поздравление! Макса с днюхой))».

Интересно, некоторые подписчики рассказали, что вовсе не считают 23 февраля днем, когда нужно поздравлять всех мужчин. Как объяснил один из пользователей, «на самом деле поздравлять надо, мужчин которые служили в Советской Армии», поскольку он был подписан 23 февраля 1918 года Троцким. Другой подписчик заметил, что закончил военную кафедру и исторический факультет: «Но 23 февраля остается спорным, вроде бы и мой праздник, а вроде и не мой».

Напомним, ранее Юлия Савичева представила фанатам свою новую песню, которая называется «Забудь». Поклонники по достоинству оценили творчество своего кумира и оставили множество положительных отзывов на композицию.