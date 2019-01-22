Сын Бондарчука променял одну грузинку на другую

О том, что Сергей и Татиана Бондарчук разводятся выяснилось только в январе. Родители двух прекрасных детей не живут уже вместе некоторое время и активно готовят документы для подачи.

Пара официально заключила свой брак еще в 2012 году, после они вместе появлялись мероприятиях и часто показывали публике свою счастливую семью. Однако внимательные зрители однажды заметили супругу без обручального кольца.

Супруги стараются не комментировать свое решение и причины развода не называют. Правда, в сети бурно обсуждают новый роман Сергея с коллегой Татианы. Компанию Бондарчука составляет девушка Нино Нинидзе. Поклонники не раз видели молодых вместе, например, в ночном развлекательном клубе, а также их заметили в одном из ресторанов, где пара сидела и мило общалась.

Многие считают, что Сергей уже успел завести новый роман, так как раньше с Нинидзе он общался исключительно по работе и так часто они не пересекались, но никто и не исключает версию того, что они всё-таки встречаются по поводу работы. Ведь у Нино имеется супруг, и они счастливы в браке. Он является известным режиссером Кириллом Плетневым. Пара воспитывает маленького сына Сандрика.