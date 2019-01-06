Марата Башарова могут убрать из «Битвы экстрасенсов» из-за избиения жены

Рукоприкладство ведущего может негативно отразиться на рейтингах шоу.

В начале февраля Сеть взбудоражила новость о том, что жена Марата Башарова подала на развод. Елизавета сообщила, что муж избил ее в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт в семье актера может негативно отразиться на его карьере телеведущего.

По версии источника, который приближен к закулисью мистического шоу, Башаров может быть отстранен от должности ведущего «Битвы экстрасенсов». Причиной такого решения считают общественный резонанс, под давлением которого оказались продюсеры проектов. Общественность считает, что человек, который избивает женщин, не достоин вести такую известную передачу.

На данный момент неизвестно состоится ли 20 сезон оккультного шоу и будет ли его вести Башаров. Существуют версии, что актер как и прежде будет вести шоу. Ранее его уже уличали в рукоприкладстве и вождении авто в нетрезвом виде, однако, судя по всему, продюсеры все «замяли».

Брак Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой продлился недолго – они узаконили отношения в 2016 году.