С гостями как с собаками: Волочкова прячет от друзей еду

Анастасия Волочкова встречает гостей угощениями из лепестков роз, воды и новых шпагатов у елки.

Поклонники уже перестали удивляться выходкам известной балерины, но вот новые фотографии Волочковой вызывают у подписчиков полнейшее негодование.

Шпагаты в снегу и ледяной воде, обнаженные фотографии с банным веником и часто меняющиеся возлюбленные Насти просто шокируют всю страну.

Социальная сеть Instagram буквально взрывается от негативных комментариев под фотографиями, большинство подписчиков уже отписались от звезды, а другие продолжают наблюдать за странностями и активно высказывают свои мнения. Волочкову никак не задевают слова фолловеров.

Как оказалось, Настя является не только ужасной подругой, но и отвратительной хозяйкой. На днях Волочкова решила похвастаться, что к ней наконец-то пришли друзья и показала какая она гостеприимная, встречает их новыми селфи-фотографиями. В гости к народной артистке пожаловали Мила Титова, балерина театра, и Алексей Конкин, который, по словам Насти, с ней танцевал.

Оказалось, что на этот раз неприличные акценты, которые артистки выставлять каждый раз в своих постах, свелись к полнейшей нелепости. На фотографиях, где Волочка встречает своих гостей взгляд упал на отсутствие толовых приборов у Титовой. Наверное, балерина решила, что Мила может обойтись без них и поест руками. Изначально гостья не поняла подвоха, но и не смогла долгое время находиться в такой обстановке. Внимательные подписчики заметили и второй факт «гостеприимной» звезды – отсутствие еды на столе. Самое большее, что может предложить своим гостям – это воду из под крана, красивые тарелки и лепестки цветов.

По данной фотографии в Instagram большинство людей посчитали, что таким образом Волочкова прячет еду от своих друзей и даже экономит.