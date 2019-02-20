Ларченко – брошенная невеста? Илья Яббаров бросил невесту после помолвки

Свадьба Ильи и Маргариты не состоится, мужчина бросил свою возлюбленную на следующий день после предложения. Яббаров объяснил тем, что ему не понравилась неуместная ревность к Алене Рапунцель.

Каждый день новые события происходят в паре Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко. В один день отношения ребят висят на волоске, а на второй – они счастливая пара.

После того, как бывшая девушка скандального участника родила и подарила ему сына, Маргарита не находит себе места. С появлением малыша, Илья старается чаще приезжать к Рапунцель и проводить свое время в окружении наследника.

Однако недавно Илья Яббаров приехал к Маргарите на поляну с букетом цветов, воздушными шарами и позвал девушку на разговор.

«Я действительно честно и искренне хочу, чтобы ты стала моей женой», - сказал участник, встал на колено и сделал Рите предложение. Девушка ответила согласием и уже успела рассказать о своих мечтах. Правда, все изменилось на следующий день.

Ребята вместе ехали на шоу и в машине успели разругаться. Илья Яббаров начал общаться с бывшей девушкой и просил почаще присылать фотографии маленького богатыря, что вызвало у Маргариты неприязнь. Во время скандала Рита сняла кольцо, бросила кольцо и заявила, что свадьба не состоится. Илью очень разозлил такой поступок невесты.

«Я устал тянуть такие отношения. Я не вижу от Риты никакого уважения и понимая, - говорил Илья, — если честно, я даже на шоу не хотел ехать, потому что к Алене съездил и с сыном поиграл». Я всегда буду любить Алену как мать своего ребенка», - закончил участник.

Маргарита до сих пор не может понять произошедшую ситуацию.