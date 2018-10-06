Ясновидящая предупредила Ренату Литвинову о скорых изменениях в карьере

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова проанализировала будущее 52-летней актрисы Ренаты Литвиновой и предупредила ее о скорых изменениях в карьере. Об этом сообщает «Дни.ру».

Поклонники Литвиновой выражают свое беспокойство по поводу здоровья своего кумира. Насторожила подписчиков актрисы запись в Инстаграме о раке, с которым необходимо бороться.

Однако ясновидящая поспешила успокоить поклонников. По ее словам, со здоровьем Ренаты Литвиновой все хорошо. Однако актрисе следует внимательнее следить за состоянием легких.

Ясновидящая объяснила, что раковые заболевания обычно сопровождаются подселением в организм сущности, которая питается страданиями. Жизнерадостные люди редко подвергаются такому воздействию. А Литвинова, по утверждению Кажетты, является позитивным человеком и глубоко мыслящей. Внезапного обрыва в ее судьбе ясновидящая не увидела.

Кроме этого, ясновидящая предупредила, что в ее карьере грядут скорые изменения. Актриса столкнется с рядом проблем. Но в долгосрочной перспективе у нее будут выгодные проекты.

Из глобальных изменений Кажетта отметила – приобретение недвижимости. Ясновидящая предположила, что Литвинова купит загородный дом, который будет использовать для временного отдыха.