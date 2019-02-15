Алена Рапунцель устроила фотосессию своему новорожденному сыну

Алена Рапунцель уже порадовала подписчиков первыми фотографиями маленького сынишки из роддома, а вот после выписки молодая мамочка устроила целую фотосессию.

Совсем недавно участница телепроекта «Дом-2» родила сына Илье Яббарову. Правда, пара разошлась еще ранних сроках беременности, но смогли сохранить теплое отношение. Бывший возлюбленный Рапунцель, бросив свою новую пассию на Сейшельских Островах, прилетел на выписку своего новорожденного сына. Он устроил огромный праздник, на которым присутствовали аниматоры.

Сейчас Алена живет в Москве, снимает квартиру. Она подумывает в скором времени вернуться на проект, но только, когда сынишка подрастет.

В своей социальной сети Рапунцель каждый день радует подписчиков милыми фотографиями и видео. В Instagram на участницу подписано больше 700 тысяч поклонников, они тщательно следят за жизнью молодой мамы, ведь она уже успела завоевать их сердца, когда пришла на проект. Красавица очень сильно отличается от своей истеричной сестры, чем и полюбилась зрителям.

Алена успевает не только следить и ухаживать за маленьким сынишкой, но и общаться со своими фанатами. «После родов я похудела на 10 кг, в кроватке сынишка спит редко, а вот со мной постоянно», -ответила на вопросы своих поклонников.

Также она призналась подписчикам, что очень хочет устроить для своего малыша фотосессию, уже нашла отличного профессионала и сейчас находиться на студии. В Instagram она опубликовала фотографию, на котором присутствует синее одеяло, по которому можно понять, что фотосессия пройдет в голубых оттенках.

Однако всех терзает не ожидание фотографий, а как девушка назвала своего малыша, но Алена старается оставлять в тайне имя первенца. «Имя остается в тайне, обязательно скажу позже, а все, что пишут в интернете – ложь», - предупредила Рапунцель.