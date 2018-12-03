Лицемерие в каждой строчке: Самбурская спела про счастливую старость

В песне «Старость», Самбурская спела о распущенности, показала образец вульгарности. Таким образцом в песне послужили некие знакомые звезды, которые отличаются алчностью и меркантильностью.

Звезда не скрывает, что мечтает о старости и стать старой, пока ее знакомые мечтают лишь об обычных вещах. В песне звезда пояснила почему действительно считает, что встретить старость здорово – гуляй, где хочешь и как хочешь, полней, меняй цвет волос и даже можешь бить татуировки.

Однако все прелести пожилого возраста не выглядят сверхъестественно, ведь эти вещи может творить любой человек, имеющий возможности и средства для осуществлений своих мечтаний.

С одной стороны, Настасья говорит в треке о том, что нужно ценить и любить себя, именно после этого ты добьешься успеха, а вот с другой – что по достижению пожилого возраста самое лучшее только начинается и не нужно превращаться в занудливую бабулю у подъезда.

Конечно, в исполнении заложены только положительные посылы, но вот немного с ноткой лицемерия. Старость – это не только отдых от рутины и превосходное положение, а ведь еще и разновидные болезни, усталость, изношенный организм, а также маленькие пенсионные выплаты. Актриса будто забыла об этом.

Из-за очень скромных пенсий для людей, которые работали всю жизнь, некоторым пожилым приходится совершать кражи и собирать бутылки для сдачи, но вот актрису, как и других звезд с их высокими гонорарами ожидает шикарная жизнь в старости.