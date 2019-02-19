Собчак поругалась со Шнуровым из-за интервью с его бывшей женой Матильдой

Журналистка и общественный деятель обвинила скандального музыканта в том, что с его подачи видеозапись интервью подверглась блокировке.

Ксения Собчак поругалась с Сергеем Шнуровым из-за интервью с его бывшей женой Матильдой. В этом году у журналистки и политического деятеля появился новый проект «Осторожно, Собчак!», где Ксения интервьюирует известных личностей. Очередным гостем стала бывшая жена Шнурова – бизнесвумен Матильда.

Интервью появилось на YouTube-канале Собчак 18 февраля. Количество просмотров стремительно росло, однако в один момент видеозапись перестала быть доступной. В своем Instagram Ксения Собчак возмутилась такому повороту событий, обратившись к Сергею Шнурову. Она поведала, что Шнуров якобы приложил руку к блокировке выпуска передачи, велев своей помощнице обратиться в Google. Собчак удивилась, чем музыканту так не понравилось интервью, ведь там не было ничего постыдного о его персоне.

В ответе на слова Собчак, которые были позже удалены, Шнуров саркастично отметил, что Ксения не умеет читать, ведь на YouTube указано, что интервью заблокировала компания «ВиД». Причиной стал плагиат заставки, который передача Собчак взяла у Оксаны Пушкиной.

Собчак уже не первый раз ругается со Шнуровым. На этот раз все закончилось также довольно быстро. В своем микроблоге журналистка обратилась снова к музыканту, извинившись перед ним и указав, что в ситуации уже разобрались.

Количество просмотров интервью Собчак с бывшей женой Шнурова Матильдой приближается к миллиону.

Ранее Ксения Собчак призналась, что думает о втором ребенка. Однако разлад в семье знаменитости по-прежнему имеет место быть: на очередное мероприятие Собчак пришла отдельно от мужа Максима Виторгана.