Певица ответила на вопросы об усовершенствовании внешности. По ее словам, улучшить пришлось только зубы, которые пострадали от стрессов.

Наташа Королева уверяет, что не испытывала на себе возможности пластической хирургии. Певица говорит, что ни губы, ни ресницы, ни ногти, ни брови она не «дорабатывала». Однако жизненные неурядицы и рабочий график все же отразились на здоровье и внешности. Стресс лишил Наташу Королеву здоровых зубов.

Певица рассказывает, что из-за стресса ее когда-то красивые натуральные зубы начали просто стираться. Пришлось поставить на них чехольчики. Вероятно, певицы имеет ввиду виниры. За этим Наташа Королева обращалась в медцентр своей подруги, поэтому оказалась практически вип-клиентом. Новыми зубами Королева полностью довольна. Все, кроме зубов, у Королевой натуральное, по ее словам.

На днях Наташа Королева вернула в Россию из штатов. Певица жалуется, что застала эпидемию гриппа в самом разгаре – вся ее команда болеет. Звезде пришлось отправить людей по домам, однако график все равно остается насыщенным. В будущем Наташа Королева планирует выпустить ювелирные украшения совместно с одним из российских брендов украшений.

В США Королева занималась съемками нового клипа, который сейчас находится на стадии монтажа руками самой певицы.