"Губы самостоятельно перемещаются ": красивое лицо экс-участницы "Дома-2" Евгении Феофилактовой стало ассиметричным

Губы экс-звезды шоу «Дом-2» Евгении Феофилактовой приняли новую, неудачную форму после инъекции. Несмотря на то, что она стала частым гостем косметологов, асимметричная форма губ сильно заметна на ее лице.

Это связано в основном с тем, что филлер, который девушка то удаляла, то закачивала вновь, начал перемещаться. Данный факт без внимания не оставили многочисленные пользователи Сети и поклонники Евгении Феофилактовой. В адрес девушки начали поступать удивленные и ироничные комментарии, сама же звезда никак не реагирует на произошедшее с ее лицом.

Также стоит отметить тот факт, что Евгения Феофилактова заговорила на своей странице в социальной сети о возможной свадьбе. Она как бы невзначай задала фанатам вопрос относительно того, ловили ли они когда-нибудь букет невесты и как следствие выходили ли замуж. Поклонники расценили это как намек на скорое замужество и начали поздравлять бывшую звезду «Дома-2», но сама Женя официально не подтвердила данный факт.

Кроме того, Евгения Феофилактова разозлилась, когда ее спросили про нового мужчину, поскольку не любит распространяться о подробностях своей личной жизни. В связи с эти вопрос одной из подписчиц вывел бывшую звезду «Дома-2» из себя. На вопрос о том «страшный он или старый» Женя ответила, что ее возлюбленный много красивее некоторых ее поклонников. Правда, тут же последовала гневная реакция фолловеров, которые напомнили, что и она сама по себе далеко не красавица, и вся ее смазливая внешность является заслугой пластических хирургов.