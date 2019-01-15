Похоже, мороженое с фруктами в позднее время суток не способно испортить идеальную фигуру телеведущей, которой восторгаются подписчики.

Юлия Высоцкая призналась в слабости перед десертами на ночь. Телеведущая выдала себя снимком, опубликованным в Instagram. На нем Высоцкая запечатлена с порцией мороженого с фруктами.

Будучи знатоком в кулинарном мастерстве, Юлия Высоцкая точно знает, как попробовать множество блюд, но сохранить фигуру. В 45 лет актриса выглядит стройно и подтянуто, за что всегда получает массу комплиментов от подписчиков. И на этот раз под фото собралось большое количество ее почитателей, одобряющих небольшую слабость в виде десерта на ночь. «Как Вы остаетесь стройной, пробуя все?», «Вы такая красавица!», А можно рецепт этой вкусняшки?», «Сама сотворила шедевр - сама и съем!», «Какая же вы классная», «Красивая», - пишут поклонники Высоцкой.

Юлия Высоцкая периодически показывает в микроблоге свои кулинарные шедевры. Ранее на ее странице появилось аппетитное фото пасты с хештэгом #полюбименятолстенькой.

Телеведущая уже более 20 лет состоит в браке с режиссером Андреем Кончаловским. В январе звездная пара впервые повенчалась в церкви. У пары есть двое детей – Мария и Петр. Однако из-за страшной аварии дочь многие годы пребывает в коме. О ее состоянии Высоцкая и Кончаловский не говорят.