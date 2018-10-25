"Историк моды в восторге": Александр Васильев оценил стройные ножки Полины Гагариной

Александр Васильев, ведущий шоу «Модный приговор», восхитился фигурой 31-летней Полины Гагариной. Он отметил, что у нее «очень стройные и красивые ножки». Так, он не смог оставить без внимания новый наряд певицы.

Гагарина опубликовала фото, на котором предстала в алой мини-юбке и остроносых туфлях-лодочках на небольшом каблуке. Также Александр Васильев сделал акцент на том, что у Полины и талия ничего, а расклешенная юбочка удивительно ее подчеркивает.

По словам ведущего шоу «Модный приговор», что Полина Гагарина выглядит как симпатичная молодая женщина в успешном браке. В таком виде она вполне могла бы встречать дома мужа-бизнесмена на ужин при свечах. Певице удалось сохранить замечательную фигуру при том, что в апреле 2017 года она родила дочку Мийю от известного фотографа Дмитрия Исхакова.

Также стоит отметить тот факт, что Васильев отозвался положительно о ногах не только Гагариной, но и Ольги Бузовой. По его словам, основным достоинством звезды являются ее ноги. Он сделал акцент на том, что ноги у звезды очень красивые, длинные, а эпиляция была проведена на отлично. Вообще он назвал Ольгу Бузову шикарной женщиной, выявив только один недостаток, которым является ее размер ноги.

Кроме того, в центре внимания оказалась и Светлана Лобода. Васильев счел, что талия 36-звезды просто шикарная. Он отметил, что певица никогда не была красавицей, но узкая талия является бесспорно ее достоинством.