Муж Полины Гагариной получил травму головы в аэропорту

О происшествии Дмитрий Исхаков рассказал в своем микроблоге.

Полина Гагарина сейчас находится Китае, где у нее запланированы выступления. Дмитрий Исхаков решил навестить супругу в Поднебесной, однако из-за неосторожности он получил травму в аэропорту.

В своем аккаунте в Instagram муж певицы рассказал, что при прохождении паспортного контроля он выронил бумажку. После того, как он наклонился, чтобы поднять предмет его ударило по голове автоматическими воротами. По словам Исхакова, этот удар отправил его в нокдаун, а после этого в аэропорту начался переполох среди персонала.

Фотограф рассказал, что отделался шишкой. На снимке их аэропорта он прикладывает к поврежденному месту железную банку с напитком с целью снятия отека.

Подписчики Дмитрия посоветовали ему быть осторожнее. Многие из фолловеров рассказали, что подобные ситуации происходили с ними метро, где их ударял турникет и с тех пор они остерегаются подобной автоматики.