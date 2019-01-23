Тарханова кардинально сменила имидж, но пробы на новую роль все равно провалила

Известная актриса, играющая в основном скромных девушек, сделала все, чтобы получить возможность сыграть совершенно другой типаж.

Популярная российская актриса Глафира Тарханова, известная широкой публике по ролям в сериалах «Громовы» и «Бесы», захотела поменять амплуа правильной скромной героини, на роковую женщину. Для этого актриса сменила имидж, подобрала откровенное платье и нанесла яркий макияж. Пробы на роль своей мечты Глафира Тарханова провалила. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram.

«Пробы не прошла! Радуйтесь мои враги!», - подписала свое фото Глафира Тарханова. Она отметила, что это было очень важным. Актриса приложила максимум усилий, даже попросила Павла Майкова побыть ассистентом на пробах. Подписчики принялись успокаивать свою любимую артистку. Многие выразили мнение, что Глафира блестяще исполняет роли своего привычного амплуа, поэтому не стоит переживать. Но все же Тарханова не собирается отказываться от намеченной цели и ждет другого шанса.