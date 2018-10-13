Известная певица рассказала, что склонна проявлять эмоциональность, в то время как супруг Валерий Меладзе более взвешен и способен решить проблемы мальчиков.

Сыновья Меладзе и Джанабаевой берут пример с отца, о чем певица рассказала в недавнем интервью. Альбина Джанабаева получает удовольствие от материнства, воспитывая вместе с Валерием 15-летнего Константина и 5-летнего Луку. Джанабаева рассказала, что старший сын уже чувствует себя примером для младшего. Однако для них обоих авторитетом остается отце – Валерий Меладзе.

На вопросы о том, как Альбина Джанабаева справляется с ролью матери, она радостно отвечает: «Это круто!». Певице нравится наблюдать за жизнью детей, как между ними случаются споры, как они находят общий язык. Во многом им помогает пример отца Валерия Меладзе. 53-летний исполнитель, несмотря на эмоциональность, отлично ладит с детьми и проявляет терпение в сложных ситуациях. Сама Альбина Джанабаева признается, что склонна читать сыновьям нотации.

Валерий Меладзе упоминал в интервью, что одной из главных для него задач сейчас является наладить контакт между тремя дочерьми от первого брака и двумя сыновьями от Джанабаевой. Певец сетует на то, что дети практически не видятся друг с другом. А его 39-летнюю супругу Джанабаеву продолжают считать отрицательным персонажем, разрушившим прежнюю семью Меладзе.

Вчера Валерий Меладзе показал подписчикам фото своего отдыха в бане.