Ольга Серябкина подаст в суд из-за клеветы с эскорт-услугами

Знаменитость поделилась, что сейчас скандал достиг неслыханных масштабов, так что она решила разобраться с обвинителями в проституции, наказав их с помощью закона.

Несколько дней назад на телевидении показали сюжет о звездах, которые якобы подрабатывают эскорт-услугами. При этом, журналисты даже назвали их конкретные имена, они были внесены в список. Рядом с именами знаменитостей даже значилась цена, которую, по информации источника, они брали за ночь с состоятельным мужчиной.

Информацию об этом согласился прокомментировать владелец "агентства VIP-знакомств" Петр Листерман. Он рассказал, что в списке есть правдивая информация, то есть некоторые девушки действительно продают себя на ночь за деньги, однако, в целом, цены там были указаны неправильно. Помимо этого, он отметил, что из списка необходимо вычеркнуть много имен. Например, клеветой он считает слова о Насте Каменских, Светлане Лободе, Ольге Бузовой, Ольге Серябкиной и других певицах.

Стоит отметить, что NK уже и сама опровергла данную информацию о себе, а теперь по этому поводу высказалась и бывшая солистка девичьего коллектива SEREBRO Ольга Серябкина. Она заявила, что подаст в суд из-за обвинений с эскорт-услугами. Найти их она хочет с помощью своего адвоката Сергея Жорина. Он уже подтвердил, что она уже попросила юридической помощи в данном вопросе, также как и продюсер Максим Фадеев.