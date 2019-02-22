Бомбонуло: Седокова «обиделась» на комплименты своей попе

Самая волнующая часть фигуры Седоковой не оставила равнодушной поклонников.

Певица на своей странице в соцсети поделилась с подписчиками волнующим для себя событием. Всех секретов она не раскрыла, но сообщила, что заведение, которое она планирует открыть будет связано с авторским дизайном и для сотрудничества требуются художники, которые умеют рисовать на обуви и одежде.

Видео, которым она сопроводила публикацию, остро взволновало читателей, особенно представителей мужского пола. Позабыв об истинной причине постинга, они залюбовались туго обтянутой джинсами попой Анны.

Большинство восхищённых комментаторов держали себя в руках и немногословно, но ярко давали свою оценку фигуре Седоковой. Находились и другие, высказывавшихся на грани фола и, наверняка, заставляли краснеть благопристойных подписчиков. Дошло до того, что в комментарии ворвалась хозяйка аккаунта и поинтересовалась, с чего это вдруг у некоторых «бомбонуло», ведь речь в публикации шла совершенно о другом. Анна нарочито «обиделась» на льстецов, продолжавших отпускать комплименты «пятой точке» певицы. Очевидно, что Седоковой были приятны хвалебные слова и в награду пообещала, что и она, и её выдающаяся часть тела будут непременно присутствовать в новом заведении в качестве украшения.