Бомбонуло: Седокова «обиделась» на комплименты своей попе

Пост гордости 😎 Совсем скоро, в центре Москвы, на Саввинской набережной, мы откроем новое пространство #LASTORY Shop+Bar+Lab Место уникальное и пока ещё рано раскрывать секреты, нужно много работать. Мы открыты к сотрудничеству и знакомству с художниками в целом. Художниками, которые создают рисунки на обуви и одежде, графическими дизайнерами, стрит-арт художниками 🎨 У нас тут есть для вас работа )))) Пишите в инст @lastory_store , отправляйте нам свои работы. Пишите тут, в комментах, я все прочитаю и давайте вместе создавать историю.) Ну и отлично проводить время, ведь это будет все же бар 😂😛 На видео я и мой любимый креативный директор @viktoriadesyatnikova , нежно кружимся после деловых переговоров. Начинаем. Ждём ✌🏻