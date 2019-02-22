Бомбонуло: Седокова «обиделась» на комплименты своей попе
Самая волнующая часть фигуры Седоковой не оставила равнодушной поклонников.
Певица на своей странице в соцсети поделилась с подписчиками волнующим для себя событием. Всех секретов она не раскрыла, но сообщила, что заведение, которое она планирует открыть будет связано с авторским дизайном и для сотрудничества требуются художники, которые умеют рисовать на обуви и одежде.
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Пост гордости 😎 Совсем скоро, в центре Москвы, на Саввинской набережной, мы откроем новое пространство #LASTORY Shop+Bar+Lab Место уникальное и пока ещё рано раскрывать секреты, нужно много работать. Мы открыты к сотрудничеству и знакомству с художниками в целом. Художниками, которые создают рисунки на обуви и одежде, графическими дизайнерами, стрит-арт художниками 🎨 У нас тут есть для вас работа )))) Пишите в инст @lastory_store , отправляйте нам свои работы. Пишите тут, в комментах, я все прочитаю и давайте вместе создавать историю.) Ну и отлично проводить время, ведь это будет все же бар 😂😛 На видео я и мой любимый креативный директор @viktoriadesyatnikova , нежно кружимся после деловых переговоров. Начинаем. Ждём ✌🏻
Видео, которым она сопроводила публикацию, остро взволновало читателей, особенно представителей мужского пола. Позабыв об истинной причине постинга, они залюбовались туго обтянутой джинсами попой Анны.
Большинство восхищённых комментаторов держали себя в руках и немногословно, но ярко давали свою оценку фигуре Седоковой. Находились и другие, высказывавшихся на грани фола и, наверняка, заставляли краснеть благопристойных подписчиков. Дошло до того, что в комментарии ворвалась хозяйка аккаунта и поинтересовалась, с чего это вдруг у некоторых «бомбонуло», ведь речь в публикации шла совершенно о другом. Анна нарочито «обиделась» на льстецов, продолжавших отпускать комплименты «пятой точке» певицы. Очевидно, что Седоковой были приятны хвалебные слова и в награду пообещала, что и она, и её выдающаяся часть тела будут непременно присутствовать в новом заведении в качестве украшения.